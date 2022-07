Concours Rammstein : vos places pour les concerts à Ostende à gagner sur Classic 21 !

Le 26 juin dernier, on apprenait que le concert de Rammstein à Coventry avait été plus bruyant que prévu puisqu’il était possible d’en entendre certaines fréquences jusqu’à 17 kms de la CBS Arena où se déroulait le show.

Des riverains se sont exprimés via les réseaux sociaux à propos d’un " bruit sourd " et de " basses " entendues malgré les fenêtres fermées dans toute la ville de Nuneaton et jusqu’à Burton Hastings – qui est à 11 miles. Certains s’interrogeaient sur l’origine de ce bruit jusqu’à ce que d’autres disent que c’était bien le concert du groupe allemand qui en était à l’origine.

Un bruit particulièrement fort a été entendu à 22h20… l’heure du feu d’artifice qui a illuminé le ciel.

Rammstein a récemment sorti un clip du titre " Dicke Titten ", dont la thématique ne laisse aucun doute.

Souvent, dans les clips du groupe allemand, le fond est plus étudié qu’il n’y paraît, mais cette fois, ils avaient envie de s’amuser et nous proposent un clip dans le plus pur style folkorique bavarois qu’on vous laisse découvrir par vous-même :