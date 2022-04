Concours Rammstein : écoutez avant tout le monde et dans des conditions exceptionnelles le nouvel album !

Le groupe a passé deux ans à travailler sur les onze titres de ce nouvel album, enregistré aux studios La Fabrique à St. Rémy de Provence. Une fois de plus, ils ont collaboré avec le producteur berlinois Olsen Involtini.

La couverture du nouvel album a été réalisée par Bryan Adams. Le musicien et photographe canadien a pris un cliché de Rammstein sur les marches du Trudelturm à Berlin, un imposant monument consacré à la recherche aérienne.

Un passage du groupe allemand est toujours prévu pour deux dates en Belgique cet été. Initialement prévu le 10 juin 2020 puis reporté au 7 août 2021 au Park De Nieuwe Koers, le show a dû à nouveau être replanifié et fixée au mercredi 3 août 2022. On a ensuite appris qu’une deuxième date venait s’ajouter le lendemain, 4 août, toujours avec Classic 21.

Rammstein s’est aussi récemment exprimé sur les réseaux sociaux pour manifester son soutien à l’Ukraine et aux citoyens russes qui s’opposent à leur régime.

Des membres de Rammstein, Faith No More, Agnostic Front, Stabbing Westward, Gravity Kills et d’autres se sont aussi unis pour réenregistrer le classique des Beatles, " Come Together " pour un single caritatif vendu au profit de l’UNICEF pour venir en aide aux victimes en Ukraine.