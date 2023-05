Vous avez jusqu’au dimanche 21 mai à 23h59 pour remplir le formulaire ci-dessous. A vos claviers !

Après une sélection des coups de cœur de la rédaction, vos Pass Ambassadeurs vous seront envoyés et vos récits d’aventure seront enregistrés sur le stand Ambassadeurs situé dans les Jardins d’eau d’Annevoie le 29 mai, l’occasion de rencontrer vos animateurs sur place. Les récits les plus inspirants seront publiés sur notre page Facebook Ambassadeurs durant l’été et ce sera à vous de partager à vos amis pour obtenir un maximum de "j’aime" sur votre récit.