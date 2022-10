Concours : Quadrille, une fantaisie douce-amère au Théâtre Royal des Galeries

Quatre personnages, deux hommes, deux femmes, tout ce qu’il faut pour danser un quadrille admirable et effectuer de jolies figures ! Une fantaisie douce-amère de Sacha Guitry.

Dès son arrivée au Ritz, Carl Hérickson, une vedette d’Hollywood, est accueilli par la journaliste Claudine André et le rédacteur en chef de Paris-Soir, Philippe de Morannes. Tandis que l’acteur américain, assailli d’admiratrices, traverse le hall, une belle inconnue, qui se trouve être Paulette Nanteuil, comédienne et maîtresse de Philippe, semble étrangère à cette frénésie. Intrigué, il lui demande un autographe, qu’elle signe du nom de son amie Claudine. Le soir même, Carl découvre sa véritable identité en allant la voir jouer au Théâtre du Gymnase. Il l’invite à dîner, tandis que Philippe est de plus en plus séduit par Claudine, elle-même n’étant pas insensible à son charme, ni à celui de Carl. Tous les ingrédients de la comédie sont réunis par Guitry et le Quadrille est en place.

Très finement observé, très finement écrit, très finement décrit, mais avec cette nuance douce-amère et un peu grave qui démarque Guitry des autres vaudevillistes, on prend beaucoup de plaisir à suivre cette histoire.

Avec Fabio Zenoni, Cécile Florin, Elsa Tarlton, Marvin Schlick, Arnaud Van Parys et Juliette Manneback.

Mise en scène : Thibaut Nève

Au Théâtre Royal des Galeries, jusqu’au 13 novembre.