Concours / Pukkelpop 2022 promet une édition "on Fire" !

Pukkelpop est le 2e plus grand festival de musique en Belgique organisé en Flandres à Hasselt chaque année.

Son histoire ne date pas d'hier puisque sa première édition a eu lieu en 1985 et suite à la demande d'un public fidèle mais surtout de plus en plus connaisseur, les organisateurs ont pris la décision d'étendre cet événement à plusieurs jours mais surtout d'en faire LA référence du rendez-vous des amoureux de musique alternative, de Rock et bien d'autres genres musicaux encore.

Le public vient des quatre coins de l'Europe et le festival a le mérite d'en offrir pour tous les goûts mais aussi de proposer un cadre différent de ce qui se fait d'habitude pour le plus grand plaisir des festivaliers.

TARMAC est heureux cette année de t'offrir tes places et te permettre de vivre une nouvelle expérience un peu hors du commun.

Remplis le formulaire ci-dessous, comme tu as sans doute l'habitude de faire et croise les doigts que le sort tombe sur toi :)

Tu trouveras également plus d'informations sur le festival en cliquant ICI