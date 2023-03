Concours Pink Floyd : un coffret super deluxe pour les 50 ans de "The Dark Side of the Moon" à remporter sur Classic 21

Laurent Debeuf consacrait fin février toute l’émission Soundtrack à Pink Floyd et à cet album majeur de la grande histoire du rock.

Cela faisait en effet 50 ans ce 1er mars 2023 que l’album The Dark Side of the Moon est sorti, bousculant les codes musicaux de l’époque et propulsant Pink Floyd dans les plus hautes sphères de la gloire.

Aux côtés de Laurent Rieppi et Dominique Ragheb, Laurent Debeuf évoque toutes les facettes de ce 8e album studio de Pink Floyd, conçu comme un hommage au regretté Syd Barrett.

Un album qui a fasciné plusieurs générations et pourrait revendiquer une place dans le Guiness Book du numéro 1 à la plus grande longévité dans les charts : plus de 14 ans au total.

Réécoutez ci-dessous cette émission complète de Soundtrack :