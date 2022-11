La vie, ce sont des cycles. Tu nais l’enfant de tes parents. Tu deviens la mère de tes enfants. Après, la mère de tes parents. Puis, l’enfant de tes enfants. Et tu meurs.

Marie, célibataire de 64 ans, nez pour un grand parfumeur, coincée entre les problèmes de sa vieille mère et ceux de sa fille, peine à trouver sa place de femme. Elle aspire à l’amour et à la passion, mais n’arrive plus à se trouver désirable.

Jusqu’au jour…

Après La Solitude du mammouth et Quand tu es revenu, Geneviève Damas explore le rapport au désir d’une femme après 60 ans. Il s’agit d’aborder le temps qui passe comme n’étant pas seulement une fatalité douloureuse qui s’inscrit sur la peau et fatigue le corps, mais comme une période de la vie qui ouvre un champ des possibles.

Un texte jouissif et jubilatoire écrit sur mesure par Geneviève Damas, pour Hélène Theunissen.

Jusqu’au 3 décembre au Théâtre Blocry.