Concours / Participe à une émission spéciale ALL STAR avec tous les animateurs & animatrices pour clôturer la saison

Vous avez été, chers auditeurs & chères auditrices, plus qu'incroyables lors de cette saison 2022-2023 ! C'est pourquoi comme l'année dernière, nous avons envie de vous faire rencontrer nos animateurs et animatrices lors de la dernière émission CQLB "édition spéciale".

Une émission en direct incluant l'équipe de TARMAC mais aussi les plus chanceux d'entre vous qui nous rejoindront dans notre studio à Reyers (RTBF) le Vendredi 30 juin de 16h00 à 18h00 (accueil à 15h00) afin de clôturer une nouvelle fois la saison en beauté.

On te propose de vivre une expérience un peu hors du commun mais comme tu l'auras compris il n'y aura pas la place pour tout le monde. Dès lors, remplis le formulaire qui suit sans plus tarder et tente ta chance !

Continue également à écouter TARMAC 24/24 dont nos émissions quotidiennes ou hebdomadaires: Le Morning Mix avec Beba Storm, C'est Quoi Les Bails avec Maxi & François FK, La Familuxx avec Pierluxx & Fau, Canta Calles avec Tino, Sex'N'Sun avec Maxi & Laurane ou encore le Top Tarmac avec Alessia.

Bonne chance à toutes et tous en espérant pouvoir vous accueillir nombreux & nombreuses dans notre studio le 30/06 ou simplement échanger avec vous en direct sur notre canal Whatsapp !