Concours / Participe à la dernière émission de la saison sur TARMAC

La saison 2021-2022 a été riche en émotions et surtout en découvertes de nouveaux contenus, animateurs ou animatrices sans oublier le nombre d'auditeurs & auditrices qui nous rejoignent chaque jour.

Toutes ces raisons nous poussent à mettre en place, avec un énorme plaisir, une émission spéciale le Mercredi 29 juin en présence de nos followers, auditeurs et auditrices de 16h00 à 18h00 afin de clôturer la saison en beauté.

Tu as envie de rencontrer l'équipe de TARMAC, vivre une émission en direct et te retrouver à discuter avec d'autres followers ? Rien de plus simple, remplis le formulaire qui suit et tente ta chance !

Continue également à écouter TARMAC 24/24 et plus spécialement nos 3 émissions en direct : Le Morning Mix avec Beba Storm, C'est Quoi Les Bails avec Maxi et La Familuxx avec Pierrelux & Goldy !