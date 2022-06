Concours : On vous offre un citytrip à Nantes

On vous offre un séjour en itinérance sur le parcours de la Traversée Moderne d’un Vieux Pays!

On vous emmène vivre une expérience de citytrip unique au monde!

Direction Nantes, capitale historique de Bretagne, aujourd’hui complètement renversée part l’art! On vous offre 4 nuits en plein centre, avec les Pass Nantes! Un conseil: partez en été! La ville est encore plus fun et surprenante pendant son festival estival "Le Voyage à Nantes".

Comment participer ?

Ecoutez La Grande Evasion sur VivaCité ce samedi 25 juin de 16h à 18h et suivez les instructions données à l’antenne. Le gagnant est tiré au sort parmi toutes les bonnes réponses reçues au cours de l’émission.