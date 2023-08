Concours : on vous offre des places pour le Arakiwi Festival

Les 1 et 2 septembre, le Arakiwi Festival se déroulera du côté de Vieuxsart dans le Brabant Wallon pour 2 jours de musique électronique dans un cadre onirique. Pour sa seconde édition le festival a constitué une affiche de choc avec des artistes belges comme Karla Böhm, Sara Dziri ou encore DJ Takeaway. On retrouvera également une belle sélection de DJs internationaux avec : INFRAVISION, Quest & Christian AB, Audrey Danza ou encore Tereza. Vous avez envie d’aller taper du pied sur le dancefloor ? Ca tombe bien, nous avons des places à vous faire gagner. Pour ce faire, rien de plus simple, il vous suffit de répondre correctement à la question ci-dessous.