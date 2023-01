Concours : on vous emmène au Reflektor à Liège !

On ne vous présente plus Étienne de Crécy, l’emblématique DJ et producteur d’origine lyonnaise. Le 17 février et à l’occasion d’une tournée toute particulière, il se replonge dans sa collection de vinyles accumulés entre 1996 et 2006, et nous invite à participer à un trip musical nous faisant danser de la French Touch jusqu’à l’avènement de l’électroclash.