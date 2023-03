Concours : On ne badine pas avec l’amour, au Théâtre de LIège

C’est avec contemporanéité que Laurent Delvert met en scène les retrouvailles de Camille et Perdican, entourés d’une pétillante distribution interprétant chœur, curé, baron, gouverneur, gouvernante réunis pour leur mariage à venir.

Mais, au grand dam de tous, les deux amants résistent et amorcent d’emblée une joute des cœurs. Ils ne se sont pas vus depuis l’enfance, l’un est parti à l’université, l’autre dans le meilleur couvent de France. Petits et innocents, ils s’aimaient ces deux-là, semblaient faits l’un pour l’autre ; il ne leur restait plus qu’à suivre le vert sentier qui mène au bonheur. Mais ils ont grandi, ils ont appris, et recourent au façonnage de leur esprit pour ne plus s’abandonner à la vie.

En recherche d’eux-mêmes, les jeunes gens ne limitent pas leur duel au verbe, et invitent la jalousie afin de s’atteindre davantage. C’est Rosette, petite paysanne naïve, dépourvue d’éducation, qui sera la victime de ce jeu cruel. C’est en 1834, au sortir d’une relation passionnelle avec George Sand, qu’Alfred de Musset compose l’histoire de cette cérémonie entamée dans la liesse et qui finit funèbre, car avec l’amour, on ne badine pas. Qu’on se le tienne pour dit !

Mise en scène de Laurent Delvert.