Concours : Omnibus, un spectacle de Kidzik

"OMNIBUS", c’est un quatuor voyageur qui embarque dans son aventure un public ravi de boucler avec lui ses valises. En route pour un périple musical plein de surprises, au fil des rails et parfois des chemins de traverse !

Dans ces paysages du quotidien, que chantent Geneviève Laloy et ses comparses, on croise, entre musique du monde, notes de jazz et harmonies folks, là une clarinette, ici des guitares, plus loin des flûtes, et tout autour, des percussions. Omnibus invite à bouger, à danser, à découvrir. L’infiniment loin et l’infiniment proche. La douceur de la poésie et l’ivresse des rythmes. Un voyage dont on sort échevelé, sourire aux lèvres et billet serré dans la poche.

Ce nouveau spectacle, qui fait suite aux albums et spectacles "Si la terre", "Hirondelles", "Bleue" et "Allumettes", a reçu, en octobre 2020, le Prix de la Ministre de l’Enseignement lors de la Vitrine Chanson et Musique jeune public.

Dès 5 ans - Dans le cadre du Kidzik festival.

DISTRIBUTION

Geneviève Laloy, Vincent Hargot. Marie-Sophie Talbot et Jacques Verhaegen.

Les 23, 24, et 27 mars à 15h au Petit Théâtre Mercelis à Ixelles.