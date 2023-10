Concours / Omah Lay, un véritable phénomène de l’afro-fusion sur la scène de l'Ancienne Belgique

La carrière de Omah Lay a réellement décollé avec la sortie de son premier EP " Get Layd " en 2020 incluant le tube "Damn". Acclamé par la critique, il est devenu l’album numéro un sur Apple Music Nigeria dans les mois qui ont suivi sa sortie. Son succès à nul autre pareil a attiré l’attention des fans de musique du monde entier, et il est rapidement devenu une personnalité phare du secteur musical.

Fort de l’EP " What Have We Done ", il a encore renforcé son statut d’artiste disruptif. L’année dernière, il a dévoilé son premier album, tant attendu, " Boy Alone ". Les talents musicaux d’Omah Lay ont déjà été salués par la critique, notamment par Complex, Medium et DJBOOTH qui l’ont véritablement encensé. Il a également été désigné Artiste du mois par BET, ce qui témoigne de son talent indéniable et de son empreinte mondiale.

À seulement 26 ans, il tisse sans effort la trame de l’afro-fusion, s’inspirant de sa profonde relation personnelle avec le genre highlife à forte intensité de percussions, caractéristique de l’Afrique de l’Ouest. Ses sonorités distinctives séduisent les publics du monde entier.

Son show sur la scène mythique de l'Ancienne Belgique promet d’être une soirée extraordinaire placée sous le signe de l’énergie contagieuse, de la musicalité inégalée et de la présence sur scène magnétique d’un Omah Lay au meilleur de sa forme !

TARMAC te fait gagner tes places en partenariat avec Green House Talent & L'Ancienne Belgique. Click sur le lien ci-dessous, sélectionne le concert de Omah lay et tente ta chance !

Plus d'informations sur ce concert ICI