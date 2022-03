Concours (Nouvelle date) / Le RAP [BOOK] CLUB accueille Mehdi MAïZI

Mehdi MAIZI est head of Hip Hop chez Apple Music et animateur de Rap Jeu (Red Bull). Après de nombreuses années auprès des plus grands artistes mais aussi fort de son expérience en sein du milieu de la musique, Mehdi nous offre un ouvrage complet comme il en manque souvent décrivant dans les détails 100 albums qui font et qui ont fait l'histoire du Rap français.

Le RAP [BOOK] CLUB aura lieu le (nouvelle date) Mars 15 Mars au White Cinéma (situé dans le DOCKX) et pourra accueillir 3x plus de monde que prévu.

TARMAC est heureux de te faire gagner tes places pour ce moment à ne pas manquer !

Tu veux tenter ta chance, remplis sans plus tarder le formulaire ci-dessous !

Le porteur du projet, L'asbl CLNK qui a pour but la promotion des arts urbains, plus spécifiquement des musiques dites " urbaines " articule ses activités autour de trois piliers stratégiques :

Formation : outiller les artistes émergent.e.s et les porteur.teuse.s de projet urbain à la communication et au marketing musical pour une meilleure visibilité de la sortie visible de leur projet

Production : produire des œuvres artistiques (sonores, audiovisuelles, éditoriales) en lien avec les musiques urbaines

Événementiel : créer des opportunités de réseautage entre les artistes émergent.e.s , les porteur.teuse.s de projet et les professionnels des industries musicales urbaines.

