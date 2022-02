Concours : Nomad, de Sidi Larbi Cherkaoui à l’Aula Magna

Dix danseurs pour un ballet sauvage au milieu du désert.

Considéré comme l’un des plus grands chorégraphes de sa génération, ayant notamment collaboré avec Beyoncé, Sidi Larbi Cherkaoui est un nomade qui aime faire voyager. Il nous transporte ici en plein désert, dans tout ce qu’il a de beau et de terrible. S’inspirant des vastes étendues désertiques, Nomad s’inscrit dans un monde à la fois aride et changeant, celui de la soif physique et émotionnelle intense, des dunes façonnées par les vents, de la symbiose et de l’entraide. Les danseurs évoquent avec ferveur les peuples nomades et le souffle des horizons.

Musique électronique et chants sacrés soufis se mêlent dans ce spectacle aux mille et une facettes où solos, duos et mouvements d’ensemble atteignent des sommets. Un spectacle fort, humaniste et atmosphérique.

À voir à l’Aula Magna – ATJV du 4 au 6 mars.