Concours / Ninho en Showcase exclusif au Lotto Mons Expo

Ninho c'est l'artiste qu'on ne présente plus et qui a très vite mis le Rap francophone d'accord ! Ninho c'est un aussi un premier album studio intitulé Comme prévu en 2017 qui devient vite numéro un en France des ventes fusionnées mais c'est aussi une Mixtape intitulée "M.I.L.S 2.0" sortie en 2018 et qui se classe à la 2e position des charts.

L'artiste ne s'arrête pas là puisque son album "Destin" sort en 2019 et inclut 18 morceaux dont 7 en collaboration avec d'autres artistes comme Niska, Dadju ou encore Jul.

S'en suivent les projets "M.I.L.S 3.0" en 2020 & "Jefe" en 2021.

Dès la reprise des concerts et des festivals, Ninho prouve de par ses prestations mais aussi les clips vidéos qui s'enchainent sur les plateformes et réseaux sociaux, qu'il fait bel et bien parti des "grands" de ce game.

Cet artiste qui aime rencontrer son public et ses fans prend plaisir de performer sur scène quand il peut et c'est ainsi que tu pourras retrouver Ninho sur la scène du Lotto Mons Expo ce 3 MARS 2023 pour un showcase exceptionnel !

TARMAC en collaboration avec l'organisation de ce concert, a le plaisir de te faire gagner tes places ! Il ne reste pas beaucoup de temps et donc HURRY UP ! Remplis le formulaire ci-dessous et tente ta chance !

Les gagnants seront contactés par message personnel.

Tu trouveras plus d'informations sur la page Facebook