Concours / New Wave est le rendez-vous mensuel et la nouvelle mouvance de Charleroi

Le concept des événements NEW WAVE fait déjà parler de lui après une seule édition et c'est bien la preuve que les organisateurs ont compris ce que la communauté recherche pour s'enjailler à Charleroi.

Un lieu quelque peu insolite, une ambiance de feu et une énergie positive tout au long de la soirée et comme le précisent les organisateurs, la politique de la New Wave est "Chaque jour est un évènement".

La New Wave est aussi une communauté qui vit en dehors des événements par le biais de micro-trottoirs, de challenges et concours.

Le concept se déroule dans le populaire et prestigieux Dôme de Charleroi.

De quoi donner une bouffer d'air frais au monde carolo et l'opportuinité pour des artistes locaux d'être mis en avant.

La prochaine soirée est prévue ce SAMEDI 5 NOVEMBRE 2022 de 22h à 04h avec les DJ's "Mad Miles", "Koba" & "Vrsene" !

Tu trouveras plus d'informations en allant visiter les pages suivantes: Instagram & Facebook

En plus, TARMAC est heureux d'être partenaire de la série des NEW WAVE et fait remporter des places aux plus chanceux ! Remplis au plus vite le formulaire ci-dessous et tente ta chance !