Concours "Mon plus beau village" : votez pour le village de Chaumont-Gistoux et remportez un bon à valoir de 100€

Chaumont-Gistoux, un point c’est tout ou presque. Découverte de la belle histoire des bus Pullman, ancêtres de la SNCV et cours de pâtisserie avec l’équipe des fameuses Tartes de Chaumont-Gistoux. Visite d’un exceptionnel musée d’horlogerie, né de la passion de Jacques et Philippe Pater. Et puis, une balade hors des chemins battus avec la flotte de vieux tracteurs de Nicolas, depuis la Ferme des Noyers : un brin d’émotion. Chaumont-Gistoux c’est tout ça, un point, c’est tout.

