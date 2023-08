Concours "Mon plus beau village" : votez pour le village de Celles et remportez un bon à valoir de 100€

C’est en province de Namur et sous un soleil radieux que Caroline vous donne rendez-vous à Celles, patrie de saint Hadelin. Elle vous fait vivre un conte de fées au château de Vêves, n’hésite pas à se mouiller dans les rapides de la Lesse en compagnie de son collègue Stéphane Piedboeuf. Elle vous fait découvrir les secrets des délicieuses Galettes de Luc qui a inventé un système de cuisson révolutionnaire, avant de défendre une autre spécialité culinaire locale en compagnie d’un sympathique Cellois pour terminer en apothéose avec La Compagnie de la Terre de Celles à la santé du village et de ses habitants.

