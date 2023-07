Concours "Mon plus beau village" : votez pour le village de Barbençon et remportez un bon à valoir de 100€

Barbençon par Anne-Laure, c’est toute une histoire. Dans ce plus beau village de Wallonie – et autour – vous découvrez l’histoire et la recette des fameux macarons de Beaumont à la boulangerie Solbreux, avant une émouvante rencontre avec l’ancien instituteur du village, Jean Defer, un centenaire pétillant.

Un escape game avec des enfants vous emmène au pied de l’un des éléments-phares de la région. Sans tarder, un aviateur de rêve, Jean-Louis Lahaye, emmène Anne-Laure pour une découverte extraordinaire de Barbençon, avant de terminer en beauté avec l’une des incontournables traditions du village, Barbençon, c’est canon.

Et pour en savoir plus sur Barbençon, sa région et que faire ailleurs en Wallonie, cliquez sur Visit Wallonia, le site officiel du tourisme en Wallonie.

Pour revoir cet épisode de Mon plus beau village avec Anne-Laure Mack à Barbençon, rendez-vous sur Auvio.

Vous êtes d'accord avec Anne-Laure et vous trouvez que Barbençon c'est canon ? Attribuez des étoiles à ce village à partir de ce samedi soir 22 juillet jusqu’à mercredi 26 juillet midi.

Vous gagnerez peut-être un chèque-cadeau de 100€ à valoir dans le catalogue des séjours Visit Wallonia.