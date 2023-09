Concours "Mon plus beau village" : remportez un bon à valoir de 400€

Après six semaines palpitantes à travers la Wallonie en compagnie d’Héloïse, Caroline, Anne-Laure, Benjamin, Cyril et Walid, c'est l'heure de la grande finale.

Au menu de cette année, de l’humour, de l’aventure, de la bonne humeur et plein de découvertes plus formidables les unes que les autres. La compétition a été difficile, vous pouvez revivre la compétition sur Auvio. Vos animateurs préférés, "cru" 2023 vous ont emmenés à travers toutes les provinces francophones de Belgique, ils vous ont proposé des portraits de villages charmants et pittoresques, des rencontres chaleureuses et parfois étonnantes avec leurs habitants, quelques spécialités et du savoir-faire wallons, il est temps désormais de savoir qui sera le grand gagnant.

Durant la finale, vous allez pouvoir participer au concours ci-dessous et tenter de remporter un chèque-cadeau de 400€ à valoir dans le catalogue des séjours Visit Wallonia.