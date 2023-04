Concours Miss Belgique : libération sous conditions possible pour le suspect de l'attentat déjoué

Depuis le début de l'enquête, la défense conteste le projet de son client de commettre un attentat. Selon les propres dires du suspect, il se sentait menacé et transportait ces armes uniquement pour se défendre.

En prison, la défense de Peter C. a sollicité une expertise psychiatrique et psychologique. Le rapport des experts montre, aux dires de la défense, que l'homme est aux prises avec de graves troubles mentaux depuis un certain temps. Il se serait peut-être senti menacé en raison de délires paranoïaques.

Depuis, un psychiatre judiciaire est également arrivé à la conclusion que le suspect souffrirait de démence. Compte tenu de ces éléments, maître Walter Van Steenbrugge a de nouveau sollicité mardi matin la libération sous conditions de son client devant la chambre du conseil de Bruges. L'instance a suivi cette requête sous condition d'un internement immédiat. Le parquet fédéral peut encore faire appel de la décision. Le cas échéant, le quadragénaire devra rester en prison le temps que la chambre des mises en accusation de Gand examine l'affaire dans un délai de deux semaines.