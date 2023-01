Concours : MicroDanse #5 au Théâtre 140

Depuis cinq ans, le 140 vous fait découvrir des spectacles découvertes de danse contemporaine sous la forme d'"instantanés dansés". Cette année, Le 140 et Grand Studio s’associent !

Les artistes 2023 de ces cartes blanches dansées sont Solal Mariotte, Benoît Nieto Duran et Maxime Cozic.

Le principe reste identique, la pièce ne peut excéder vingt minutes, les accessoires et décors ne sont permis que s’ils entrent dans une valise et le spectacle ne peut faire recours à plus de trois intervenants.

Cette soirée au lieu le 29 janvier à 17h.

plus d'infos sur le site du Théâtre 140