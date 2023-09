Concours / Made In Asia ouvre à nouveau ses portes en ce mois de mars pour le bonheur des fans de culture asiatique

Tu étais déjà en mars 2023 à la Made In Asia mais tu n'as pas eu le temps de tout voir ou il te reste quelques achats à faire ou bien tu étais hélas absent à cette date ? Les organisateurs de ce salon incroyable remettent le couvert ces 22, 23 & 24 septembre pour une nouvelle expérience hors du commun.

Le salon aura toujours lieu à Bruxelles Expo avec encore plus de stand & d'activités ! La Made In Asia sera une nouvelle fois le rendez-vous des fans de mangas, de cosplay, de jeux vidéos et de pop culture asiatique.

Comme à chaque édition, tu pourras aussi rencontrer des invités spéciaux ... check ce lien.

Un nouvelle édition de la MADE IN ASIA à ne pas manquer et tu trouveras plus d’informations sur la page web Le Festival Made in Asia | Brussels Expo

TARMAC est partenaire de la Made In Asia et t’offre tes places! Remplis le formulaire ci-dessous et tente ta chance ! Les gagnants recevront un code à utiliser sur le website de la Made In Asia en choisissant le jour désiré.

