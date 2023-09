Concours : "Lune" au Rideau de Bruxelles

Lune Bogaert dépose plainte contre l’État belge pour inaction envers l’égalité hommes-femmes. Le jour même, elle commence un sit-in devant le tribunal en signe de protestation. Elle entame ensuite une grève de la faim.

Son acte politique, largement médiatisé, bouleverse l’intimité des autres personnages : la secrétaire qui a accueilli sa plainte et son avocat, un maître du barreau qui a accepté de la défendre gratuitement.

A travers le point de vue des trois personnages, la pièce tisse une toile entre intime et politique autour d’une figure féminine centrale, sorte de pilier au milieu du tumulte.

Motrice du changement, Lune Bogaert incarne un monde en mouvement, qui pose question et nous emporte.

Le cri qui reste coincé dans mon ventre,

Ce son que je veux sortir de mon corps

Et envoyer dans le ciel pour que tout Bruxelles tremble, il reste là, en moi,

Et tout ce que je peux faire,

C’est le hurler à travers mes yeux.

À avoir au Rideau de Bruxelles, du 10 au 21 octobre