Concours / Les Segpa en avant-première au Kinepolis ce 22/04

Après avoir fait fureur sur YouTube, Les Segpa s’offrent une sortie au cinéma et… vers un collège prestigieux.

Les SEGPA se font virer de leur établissement. À leur grande surprise, ils intègrent le prestigieux collège Franklin D. Roosevelt. Le Principal, peu enclin à voir la réputation de son école se détériorer, imagine un stratagème pour virer les SEGPA tout en conservant les aides.

Alors qu'ils savourent leur nouvelle vie, lient des amitiés et deviennent de plus en plus populaires, les SEGPA découvrent le projet du Principal. Ils décident alors de tout faire pour déjouer ses manigances...

l’équipe du film viendra présenter ce première long-métrage lors de l’avant-première exclusive à Kinepolis Bruxelles le vendredi 22 avril à partir de 19h30 et TARMAC t'offre tes places ! Pour marquer cet événement,viendra présenter ce première long-métrage lors de l’avant-première exclusive àleett'offre tes places !

Comment participer à ce concours ? Simple et efficace ! Remplis le formulaire ci-dessous et tente ta chance d'être parmi les premiers à visionner ce film qui va au-delà d'une simple comédie mais qui touche aussi le système éducatif français mais aussi européen dans son ensemble.