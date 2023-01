Concours / Les Rendez-Vous Get Down visent à illuminer une belle scène de danse féminine

La première édition des Rendez-vous Get Down aura lieu les vendredi 10 & samedi 11 février 2023 avec cette envie de partager tout un mouvement au public mais aussi de mettre en avant un programme 100% Féminin.

Cet événement vise aussi à mettre en lumière des artistes issu.e.s des cultures Hip Hop, au sens large, aux différentes influences et styles de danse: Hip Hop, Stepping, Krump, Waacking, … Styles qui sont encore peu représentés dans les programmations de danse du secteur culturel bruxellois.

Get Down qui organise cet événement est également une agence de booking de danseurs et danseuses qui trop souvent ne trouvent de représentant.es de leur part. C'est dans cette énergie de découverte que les soirées des 10 & 11 février seront mises en place.

Au programme: des performances (Nadine Baboy, Lila Magnin, Viola Chiarini, Hendrickx Ntela, Yipoon Chiem), une conférence dansée autour des danses culturelles et du Stepping par Briana A. Stuart, un workshop de Body Language, des court-métrages de danse, et également les after party avec DJ set lors des deux soirées.

De plus, le samedi aura lieu le premier Battle ‘All About Love’ organisé par Justine Theizen, également artiste accompagnée par Get Down. Danseuse Hip Hop et queer. Ce Battle All Style présente alors un double objectif : visibiliser les danseur.euse.s queer jusqu’ici trop peu représenté.e.s au sein du monde de la danse et proposer un espace “safe” à l’ensemble des participant.e.s.

Un petit résumé du programme des Rendez-vous Get Down:

Vendredi 10 février 2023:

Table-ronde (sur invitation) | “Quelle intégration des créations chorégraphiques hip hop dans les programmations culturelles en France, Belgique (Fédération Wallonie-Bruxelles et Flandre) et au Pays-Bas?” (à destination des professionnel.le.s du secteur chorégraphique, en collaboration avec Wallonie-Bruxelles Théâtre Danse et Le Flow - Centre Eurorégional des Cultures Urbaines à Lille)

Dès 19h30: Un Nouveau Souffle de Nadine Baboy | Armonia de Viola Chiarini | Azad de Lila Magnin + After Party avec DJ Mab’ish

Samedi 11 février 2023:

Workshop (14h00) | Body Language avec Nadine Baboy

Courts-métrages (16h00) | Unspoken Words of an Heartist de Nadine Baboy | Mille % de Catherine Wielant/Lezarts Urbains

Conférence dansée (16h45) | Stepping, transmission et danses culturelles par Briana A. Stuart

Performances (17h30) | Extrait de B**** (BITCH) de Yipoon Chiem | Battle All About Love | Extrait de Blind de Hendrickx Ntela (avec Hendrickx Ntela, Dexter et Wild).

| + After Party à partir de 21h avec DJ set TARMAC

QUAND? 10/02/2022 dès 19h00 & 11/02/2022 dès 14h00 | OÙ? Centre Culturel Jacques Franck - 94, Chaussée de Waterloo à 1060 Saint-Gilles

TARMAC est fier d'être partenaire de cet événement et t'offre tes places pour chaque jour ! Tente ta chance en remplissant le formulaire ci-dessous (les gagnants seront prévenus par message privé).