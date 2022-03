Concours : Les misérables au Théâtre des Martyrs

Une vieille boîte à biscuits renfermant l’auberge des Thénardiers, une table transformée en champ de bataille et quelques figurines chinées dans les brocantes : voilà l’œuvre de Victor Hugo parcourue en une heure, contée par deux actrices, prenant comme axe central la trajectoire de Jean Valjean et le destin tragique de Fantine, invitant le spectateur à la rencontre d’un monument de la littérature et d’un théâtre de l’infiniment petit où la précision des gestes donne la vie, où les voix incarnent et où la taille des personnages est inversement proportionnelle aux tourments qu’ils traversent.

Dans "Les misérables", l’art de la narration est sublimé par le jeu gracieux des mains qui manipulent les destins croisés de Cosette, Fantine, Jean Valjean, Javert et Gavroche. Un théâtre d’objets grandiose et révolté, qui nous replonge dans la pensée politique et sociale de Hugo, et dont l’ingéniosité ouvre la porte à une réelle (re) découverte, de la plus poétique et ludique des façons.

CONCEPTION Karine Birgé & Marie Delhaye

À voir au Théâtre des Martyrs, du 22 au 27 mars.