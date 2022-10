Concours : les Grottes de Neptune, la magie de la nature

En plein cœur de la Calestienne, les Grottes de Neptune raviront les amateurs de nature et de roche souterraine. Vous pouvez les visiter grâce à une balade accompagnée de 45 minutes et conclure par un spectacle son et lumière sur la rivière souterraine. Vous avez également l’occasion de faire une multitude de balades en extérieur, le site se trouvant au sein d’une zone Natura 2000. Un sentier didactique "Le Mont des Sens" est également disponible.

