Concours : les dernières places pour le concert de Patti Smith

Les deux concerts de Patti Smith au Cirque Royal de Bruxelles sont soldout depuis longtemps, mais Classic 21 vous a réservé des places pour la soirée du 1er juin !

Voici le retour sur scène de l’une des plus grandes légendes de la scène rock internationale. Outre son travail en tant que musicienne et chanteuse, Patti Smith est également reconnue en tant que poétesse, peintre et photographe. Elle reste avant tout l’un des piliers créateurs du punk et l’une des rares figures qui incarne le rock’n’roll dans ce qu’il a de plus précieux. ‘Horses’, ‘Hey Joe’, ‘Gloria’, ‘Because The Night’, ‘People Got The Power’sont autant de titres intemporels qui prônent la révolte et le refus des codes. Son œuvre reste d’une étonnante modernité, et chacune de ses prestations live est d’une puissance déconcertante.

Remportez vos places en écoutant Classic 21 toute la journée ce jeudi 5 mai pour assister à ce concert exceptionnel !