Concours / Les Ardentes 2023, un line up presque improbable d'une richesse artistique au-delà de toute attente

2023, une année qui promet une saison estivale incroycable et surtout historique. En voyant le line up du Festival "Les Ardentes" on comprend vite ce qu'il va se passer sur place.

Les Ardentes, c’est l’histoire d’un festival organisé en 2006 par des passionné.e.s, pour des passionné.e.s. Depuis quelques années, le meilleur de la scène urbaine francophone et internationale est rassemblée dans un même festival emblématiques à Liège.

Après une édition en 2022 dont on parle encore aujourd'hui, l'édition de cette année aura lieu du 6 au 9 Juillet 2023 sur le nouveau site inauguré d'ailleurs en 2022.

Le line-up est compliqué à être résumé en quelques lignes mais on peut noter les artistes suivants :

Absolem, Alkapote, Alonzo, Aya Nakamura, Booba, Benjamin Epps, Central Cee, Dj Snake, Dinos, Franglish, Gazo, Hamza, Ice Spice, Josman, Kendrick Lamar, Le Juiice, Naza, Niska, Rema, SCH, Soolking, ZKR, ...

TARMAC sera à nouveau présent sur le Festival et possèdera son propre stand pour te distribuer les Goodies TARMAC 2023 mais également pour te faire danser grâce à un line up de DJ's comme tu l'aimes : Noah, Youngfresh, TLP, Rakim, Nayt, Master Dream, Benjamin Palace, Grand Master Rai, Prinski, Dj Flash, Beba Storm, ND, DJ MK & Jeune RV !

Comme chaque année, l'un ne va pas sans l'autre et si tu n'as pas encore ta place ou tu voudrais faire plaisir à tes ami.es pour qu'ils t'accompagnent, tente ta chance ici même de gagner tes places.

Remplis sans plus tarder le formulaire ci-dessous et tente ta chance de remporter deux tickets pour une journée au Festival.

Tu trouveras bien entendu plus d'informations en cliquant ICI et bonne chance à toutes et à tous !