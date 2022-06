Concours / Les Ardentes 2022 promet de bousculer l'été

Après Les Ardentes 2019, il a été compliqué pour les amoureux de Rap et de Culture urbaine d'avoir dû accepter l'annulation deux ans de suite de ce Festival qui marque les mémoires à chaque édition.

Heureusement la situation a quelque peu changé et c'est avec un grand bonheur que nous pouvons annoncer la tenue des ARDENTES 2022 du 7 au 10 Juillet 2022.

De plus, le lieu a changé et les organisateurs promettent d'en mettre plein la vue à tous les festivaliers.

Le line-up quant à lui va bien au-delà des rêves de tout fan de musique et quand des noms comme Hamza, Damso, Stromae, Burna Boy, Sexion D'Assault, PNL, Ninho, SCH, Asap Rocky, Orelsan, Tayc, ... sont annoncés tout projet de vacances se doit d'être repoussé en urgence !

TARMAC sera comme chaque année présent sur le Festival et cette année pour une expérience unique avec les festivaliers mais aussi les artistes.

Tu n'as pas encore ta place ou tu voudrais faire plaisir à tes ami.es pour qu'ils t'accompagnent ? C'est possible grâce à ton Média préféré :)

Remplis sans plus tarder le formulaire ci-dessous et tente ta chance de remporter deux tickets pour une journée au Festival.

Tu trouveras bien entendu plus d'informations en cliquant ICI et bonne chance à toutes et à tous !