La Madeleine s'apprête à accueillir ce samedi 30 septembre la cinquième édition du Red Bull Dance Your Style, le Battle "Street Dance" le plus incroyable de l'année puisque 16 des meilleurs danseurs de Belgique rivaliseront sur scène en donnant le meilleur d'eux-mêmes sur les plus grands tubes, chacun dans son propre style, du Hip-Hop au Krump, en passant par le Waacking et le Dancehall tenant compte que ce sera au public de décider du vainqueur !

Le jour de l'événement, lu public présent prendra donc partie pour l'un ou l'autre danseur/danseuses - l'équipe rouge ou l'équipe bleue - le gagnant ou la gagnante se verra décrocher un billet pour la finale mondiale.

La billetterie est toujours ouverte juste ICI

Le LINE-UP Inès | Winnares Red Bull Dance Your Style 2022 | hiphop | Bruxelles

| Winnares Red Bull Dance Your Style 2022 | hiphop | Bruxelles Makeover | Krump | Bruxelles

| Krump | Bruxelles Munzola | Krump | Bruxelles

| Krump | Bruxelles Pocherk | Waacking | Bruxelles

| Waacking | Bruxelles Delanotché | FlexN | Bruxelles

| FlexN | Bruxelles Lady Makeover | Krump | Bruxelles

| Krump | Bruxelles Cléry | Hiphop | Bruxelles

| Hiphop | Bruxelles Mvfasa | Krump | Bruxelles

| Krump | Bruxelles Diemelo | Krump | Liège

| Krump | Liège Kasha | Hiphop - Krump | Charleroi

| Hiphop - Krump | Charleroi Yoshado | Afro Fusion | Anvers

| Afro Fusion | Anvers Valerie | Dancehall | Anvers

| Dancehall | Anvers Puya | Locking | Gand

| Locking | Gand Fabijooow | Waacking | Louvain

| Waacking | Louvain Fama | Hiphop | Beersel

| Hiphop | Beersel Katerina | Waacking | Maasmechelen

Il ne reste plus énormément de tickets mais grâce à TARMAC, tu auras peut-être la possibilité de te rendre au "Red Bull Dance Your Style 2023" ! Comment participer? Remplis le formulaire ci-dessous au plus vite !! et surtout Bonne Chance !