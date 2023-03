Concours / Le Rappeur Davodka sera sur la scène de l'Urban Day Festival

Suite au succès de la 1e édition du Festival en 2022, même après les différents reports, L'URBAN DAY sera de retour le 1e avril 2023 toujours au Centre Culturel Victor Jara à Soignies.

Au programme : musique, expo, skate, graff, danse et bien d'autres disciplines... Une seconde édition axée sur la découverte des cultures urbaines mais aussi sur la mise en avant des initiatives locales !

Concerts, expo, workshops, performances... Ce 1er avril, artistes et intervenant·es seront réuni·es en l'Espace Culturel Victor Jara à Soignies pour un délicieux moment de partage et de découverte.

En termes de concerts, la programmation est particulièrement étoffée avec, en tête d’affiche, le rappeur indé français Davodka, très actif sur la scène underground parisienne. Mais on y retrouvera aussi Nephtys, une artiste qui mélange avec brio soul et Hip Hop, le tournaisien Minno, les textes frais et engagés Korat et le touche-à-tout autodidacte Cestcalvin. C’est DJ Mpuki, féru de house et de popping, qui clôturera l’événement en musique.

La journée sera ponctuée de performances : skate, danse, football freestyle, beatbox, soundsystem et graff. Coté expositions, cette édition du Urban Day accueillera le collectif Propaganza qui travaille sur le développement du street art et du graffiti en Belgique et qui s’attardera, pour l’occasion, sur l’histoire du graffiti.

KLSN, quant à lui, exposera ses œuvres sur planches de skate.

Ce Urban Day 2023 sera, à n’en pas douter, le centre névralgique des amateurs de cultures urbaines dans notre région mais aussi une belle occasion d’en découvrir toutes les facettes pour les néophytes…

Infos : www.centreculturelsoignies.be | Le Samedi 1e avril 2023 dès 17h. Où? Espace culturel Victor Jara - Place Van Zeeland, 31 - 7060 Soignies ... Entrée gratuite

TARMAC, partenaire de l'événement est heureux de te faire gagner tes places ! Comment participer? Rien de plus simple ... remplis le formulaire ci-dessous et tente ta chance !

Tu trouveras plus d'informations sur la page Facebook suivante URBAN DAY 2022 - SOIGNIES