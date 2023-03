Concours / Le rappeur britannique Russ Millions viendra à Anvers le 22 avril

Les rappeurs britanniques font de plus en plus de bruits ces dernières années et ce n'est plus un secret de confirmer que leurs compatriotes de l'autre côté de l'Atlantique y sont fort attentifs.

Parmi ces nouvelles pépites issues du pays du thé, le rappeur Russ Millions qui dès ses premières apparitions entre 2016 et 2018 enchaîne des succès commençant par "Gun Lean", premier morceau de drill à s'imposer dans le Top 10 des singles du Royaume-Uni.

Nous sommes heureux de t'annoncer que cet artiste incontournable de la scène anglaise sera le 22 avril sur la scène du Kavka Zappa à Anvers à l’occasion de sa tournée " oneofakind ".

Pour ton information, "Gun Lean" s’est hissé à la 9e place du classement des singles du Royaume-Uni, devenant ainsi le premier morceau britannique de drill à rejoindre ce top 10.

Russ Millions a notamment collaboré avec Buni, Taze, Tion Wayne, Digga D, Pressa, LD et Dappy. Les pas de danse qu’il esquisse dans son clip feront fureur et seront même repris par des footballeurs, comme Jesse Lingard, par exemple. Le Guardian a classé " Gun Lean " à la 10e place des " greatest pop music dance crazes ".

Vers mi-février, le Britannique a sorti sa première mixtape " One Of A Kind ", qu'il viendra présenter le 22 avril au Kavka Zappa à Anvers. Les tickets pour Russ Millions sont en vente sur greenhousetalent.com.

TARMAC est ravi d'être partenaire de ce concert et fera gagner des places aux plus chanceux d'entre vous ! Remplis le formulaire ci-dessous et tente ta chance si tu le désires !

Tu trouveras plus d'informations sur le concert en cliquant ICI