Cette année, VivaCité va me donner un gros coup de main !

Écoutez-nous toute cette semaine entre 6 et 8h00 et repartez avec beau cadeau de ma hotte.

Voici les jeux que vous pouvez tenter de remporter :

Lundi : la maison familiale d’Andrea

Mardi : Marvel, Dans l’ombre d’Arishem

Mercredi : le centre commercial Heartlake City Lego Friends

Jeudi : Ninja Go Lego, la bataille de catamarans

Vendredi : le parc d’attractions Duplo

Pour tenter d’être sélectionné, complétez le formulaire ci-dessous avant le jeudi 15 décembre 23h59.

Bonne chance !