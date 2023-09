Concours / Le Festival International du Film Francophone de Namur va nous régaler pendant 8 jours

Le 38e Festival International du Film Francophone de Namur (FIFF) se déroulera du 29 septembre au 6 octobre 2023 au cœur de la capitale wallonne.

Fidèle à son objectif " Partager le Cinéma. En vrai. En grand ", le Festival de Namur présente une centaine de films issus des quatre coins de la Francophonie comptant 88 états et gouvernements à travers le monde et réunissant des territoires aussi variés que la France, le Québec, la Roumanie, la Suisse, l’Egypte, la Grèce, le Liban, le Maroc, la Tunisie, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Rwanda, le Sénégal, le Cambodge, le Laos, le Vietnam, Haïti ou la Belgique.

Au fil des ans, le FIFF est devenu le rendez-vous incontournable du cinéma de l’espace francophone,

accueillant à la fois un public de spectateurs toujours plus nombreux et des centaines de professionnels du 7e art, que ce soit dans les salles ou lors de rencontres et ateliers.

Notons quelques longs et courts métrages à ne pas manquer:

> Les Spectre de Boko Haram

> HLM Pussy

> BGirl, Badli

> Klette

Tu trouveras plus d'informations, l'agenda, les films et court-métrages en cliquant tout simplement ICI

