Concours / Le Festival Esperanzah célèbre sa 20e édition !

Cette année marquera la 20ème édition du festival Esperanzah! qui se déroulera du 28 au 31 juillet 2022 !

Pour célébrer pleinement cet anniversaire, les organisateurs donnent rendez-vous aux festivaliers et festivalières pour non pas 3 jours, mais 4 jours de fête le dernier weekend du mois de juillet!

Une édition qui va s'avérer festive, authentique et plus que jamais engagée.

Les organisateurs continueront à offrir aux festivalier.es une expérience comme on en vit nulle part ailleurs en plus d'un line up hyper intéressant !

