Concours / Le Core Festival revient de plus belle à la fin de ce mois de mai pour une édition On Fire

Le CORE Festival, fruit de la collaboration entre Tomorrowland et Rock Werchter, est plus qu'un festival de musique. Les deux festivals unissent leurs forces pour faire du CORE Festival une expérience totale et rafraîchissante de musique, de nature et d'art. Le CORE Festival vise avant tout à stimuler tous les sens.

Cet événement lance quelque part la saison estivale puisqu'il offre au public deux jours avec plus un nombre impressionant d'artistes sur scène les samedi 27 et dimanche 28 mai dans le magnifique parc d’Osseghem, au pied de l'Atomium et au milieu de la beauté de la nature.

Parmi les artistes qui pourraient t'intéresser, figurent Pusha T, Benny the Butcher, Caballero & JeanJass, Lefto Early Bird, Angèle, Jpg Mafia et bien d'autres. Les tickets pour le festival de deux jours durant le week-end de la Pentecôte sont en vente sur corefestival.com.

Un beau mélange musical incluant de la Pop, Quality indie, des musiques électroniques live, du Hip-Hop, de la soul, du R&B et de la dance alternative, le tout réparti sur 4 scènes différentes au sein du site.

Comme TARMAC ne fait jamais les choses à moitié, nous sommes heureux de faire gagner des places aux plus chanceux d'entre vous ! Comment participer ? Comme d'habitude, remplis le formulaire ci-dessous sans plu tarder et tente ta chance.

