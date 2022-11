Concours / Le Botanique nous concocte un programme riche en émotions en cette fin d'année

La saison hivernale est à notre porte mais cela ne change rien à l'envie du Botanique de nous préparer un programme incroyable avant et après les fêtes!

Ce mois de décembre ne sera pas différent du reste de l'année et le Botanique nous permet de continuer à vivre des concerts hors du commun ces prochaines semaines.

Nous profitons de ces quelques lignes pour attirer ton attention sur le concert de PRIMERO qui a été (re)programmé en date de ce mardi 6 décembre 2022. Comme le souligne nos collègues d'une autre chaine de la RTBF, ce rappeur bruxellois issu du Collectif "L'Or du Commun" continue son parcours en solo avec Brio.

Son nouveau projet "Fragments" met en avant des récits personnels et Primero dévoile également des collaborations millimétrées aux côtés de Roméo Elvis (" Deux Deux ") ou ISHA (" Fourmilière "). Des moments qui se vivent entièrement, sans concession ni faux-semblant.

À mes débuts, je me plaçais dans un rôle d'observateur : les compos parlaient de ce que je voyais. Je me suis ensuite tourné vers la fiction en pensant mes morceaux comme de véritables scénarios. Aujourd'hui, la musique est le réceptacle de mes sentiments et de mon vécu. – Primero