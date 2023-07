Concours: le Bikers'Festival, l’événement des amoureux de cylindrées

Ces 12 et 13 août 2023, le circuit de Spa-Francorchamps et DG Sport fêteront la moto. Courses, enduro, expositions… Il y en aura pour tous les goûts. Vivre ici vous y invite, participez à notre concours et vous remporterez peut-être vos entrées.

Si vous êtes fan de moto cet événement est fait pour vous. C’est lors d’un week-end complet que DG Sport et Spa-Francorchamps organiseront plusieurs activités autour de plus de 100 ans d’histoire des 2 roues.

Expositions, runs, démonstrations, Trial Classic… Et concert le samedi soir ! Découvrez l’intégralité du programme ici. VROUM, c’est parti !