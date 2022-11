Concours: le Beffroi de Mons, un patrimoine unique

Le beffroi de Mons est reconnu par l’UNESCO depuis 1999 dans le cadre des "Beffrois de Belgique et de France". Il a été construit durant la seconde partie du 17e siècle et est le seul beffroi baroque de Belgique. Symbole de la ville de Mons, il accueille aujourd’hui un musée tout en hauteur qui ravira les plus curieux.

Après une première ascension, vous aurez la surprise de découvrir un panorama à 360°, des projections vidéo… Ensuite vient une petite descente qui vous permettra de découvrir le musée rassemblant géographie, architecture, histoire… Pour ensuite terminer par une remontée de 6 mètres au cœur du beffroi au sein du carillon ! Sensations garanties.