Concours : "La Vie comme elle vient", au Théâtre du Blocry

Le bateau, ça donne le temps de réaliser qu’on s’en va.

Lucie a 17 ans lorsqu’elle arrive en Belgique en 1958, après une enfance heureuse au Congo. Blanche de peau, elle s’est toujours sentie noire à l’intérieur… À travers son regard, on découvre une Belgique postcoloniale lourde de préjugés et cruelle pour tout qui s’écarte de la norme.

Dans ce texte tout en finesse, Alex Lorette parle de féminité, d’exil, de maternité, de pays fantasmé, de résilience aussi. Le récit poignant d’un exil dans son propre pays.

C’est un texte qui interroge ce qu’est être un étranger. On peut se sentir étranger dans un pays sans pour autant être d’une couleur de peau différente, tout en en parlant la langue. C’est exactement la situation que vit Lucie. Elle ne se sent pas chez elle en Belgique et elle rêve sans arrêt d’un Congo qui n’existe plus. – Alex Lorette

Du 20 au 30 avril 2022

Théâtre Blocry (Place de l’Hocaille – 1348 Louvain-la-Neuve nord)

Introduction au spectacle vendredi 22.04 à 19h45

Infos et réservations : 0800/25.325 (n° gratuit) ou sur le site de l’ATJV

Auteur Alex Lorette – Mise en scène Denis Mpunga – Avec Jo Deseure, Elsa Poisot, Djibril Sarr alias Majnun – Assistant à la mise en scène Glenn Kerfriden – Scénographie et costumes Emilie Jonet – Lumières Marc Lhommel

Une coproduction du Théâtre Le Public, de l’Atelier Théâtre Jean Vilar et la Charge du Rhinocéros.

Avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement fédéral belge via Belga Films Fund et de la Communauté française.