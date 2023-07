Concours : La Trois vous invite au Festival International des Arts de la Rue

C’est la 49e édition de ce festival qui animera Chassepierre, les 19 et 20 août prochain.

17 lieux de spectacle, 200 représentations, 50 compagnies professionnelles et des artistes du monde entier : c’est le programme de ce presque quinquagénaire festival. Et, à la veille de ses noces d’or, il continue à rassembler un large public, toutes générations confondues, dans ce village gaumais, l'un des plus beaux de Wallonie.

Comédiens, musiciens, acrobates, clowns… se produiront dans le centre du village mais aussi dans les champs attenants, et jusqu'aux rives de La Semois.