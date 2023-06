Concours: La Trois vous invite au Brussels International Film Festival

La 6e édition du BRIFF aura lieu du 27 juin au 5 juillet avec, au programme, trois compétitions (Internationale, Nationale et Directors’ Week), des rétrospectives, des cartes blanches et des séances en plein air. L’occasion de voir le film qui a obtenu la Palme d’or cette année, Anatomie d’une chute de Justine Triest ou d’assister à des avant-premières comme à celle du Syndrome des amours passées, en présence des réalisateurs, Ann Sirot et Raphaël Balboni, et des comédiens, Lucie Debay et Lazare Gousseau.