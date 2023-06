Concours : La Trois vous invite à l’Ommegang

Près de 1400 figurants et 40 chevaux participeront à la traditionnelle reconstitution de l’Ommegang. Ses origines datent du 14e siècle. Il s’agissait, au départ, d’une procession en l’honneur de Notre-Dame du Sablon, organisée par le grand serment des arbalétriers, et qui s’est rapidement vu rejointe par les différents corps de la ville. Le cortège devient ainsi mondain, spécialement en 1549, car Charles Quint y présente son fils et successeur, le futur Philippe II : l’Ommegang sera, cette année-là, plus resplendissant que jamais.

Aujourd’hui, il est reconnu au Patrimoine mondial de l’Unesco et pour chacune de ses éditions, une personnalité y tient le rôle du héraut, l’officier d’armes chargé de porter des messages importants. Après François Berléand, Natacha Régnier ou encore Stéphane Bern, c’est Axelle Red qui tiendra le rôle cette année.