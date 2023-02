Concours / La tournée ‘THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL’ du groupe ATEEZ passera par notre Palais 12

ATEEZ se produira le 18 fevrier au Palais 12 dans le cadre de leur tournée ‘THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL’.

ATEEZ - l’abréviation de " ATEEnagerZ " - est un boys band de 8 jeunes sud-coréens partis à la conquête du monde dès leur premier album, sorti en octobre 2018.

Ils se sont fait un nom grâce à leurs concerts étonnants qui associent une recherche vestimentaire extrême à des tonalités sombres, baignant dans des mix de beats hip-hop et trap.

ATEEZ a fait du storytelling une expérience musicale totale. Leurs huit membres s’appellent HONG JOONG, SEONG HWA, YUN HO, YEO SANG, SAN, MIN GI, WOO YOUNG et JONG HO. Même si ATEEZ signifiait à l’origine " ce dont les ados ont besoin de A à Z ", le groupe a évolué et grandi, tous comme leurs fans (les " ATINY "). D’où un glissement de sens vers " tout ce dont tu as besoin de A à Z ".

Très tôt dans leur carrière, le groupe s’est imposé comme une valeur sûre portée par de grands artistes - toutes les places pour leur tournée mondiale se sont vendues, alors que leur premier album était sorti quatre mois plus tôt seulement et ATEEZ continue de battre ses propres records.

Tout au long d’une carrière exceptionnelle lancée par le tout premier release de leur série " TREASURE " et qui s’est poursuivie avec " FEVER " et " THE WORLD ", le groupe n’a cessé d’associer des textes, des histoires et de la musique qui parlent vraiment aux jeunes de leur génération. Leur 10ème EP " THE WORLD EP.1 : MOVEMENT " leur a permis de franchir le cap des millions d’albums vendus.

