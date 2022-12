Concours / La soirée New Wave est de retour ce weekend au Dôme à Charleroi

La soirée NEW WAVE est de retour en ce mois de décembre à quelques jours des fêtes de fin d'année.

Charleroi va pouvoir à nouveau faire vibrer le Dôme à l'aide des DJ's prévus pour cette soirée:

@youngfreshbeatz

@axcediamusic

@big_zinzin_6

Le lieu reste donc identique pour cette nouvelle édition de la NEW WAVE de décembre et tu trouveras plus d'informations en visitant le compte Instagram @new.wave.charleroi

Comme lors des éditions précédentes, TARMAC est heureux de te faire gagner tes places pour cette soirée de ce SAMEDI 10 DECEMBRE. Remplis au plus vite le formulaire ci-dessous et tente ta chance !